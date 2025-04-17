Раскрыты детали встречи представителей «Роскосмоса» и NASA

Глава «Роскосмоса» Дмитрий Баканов и заместитель главы NASA по реализации космических программ Кен Бауэрсокс обсудили вопросы сотрудничества по Международной космической станции (МКС).

Стороны отметили важность продолжения совместной работы, сообщает РИА Новости.

Темами встречи стали полет на МКС, операции на борту космической станции, предстоящий 50-летний юбилей миссии «Аполлон-Союз».

Встреча представителей NASA и «Роскосмоса» проходила в Байконуре перед запуском корабля «Союз МС-27» к МКС, который состоялся 8 апреля.

Ранее сообщалось о том, что экипаж МКС поздравил россиян с Днем космонавтики.