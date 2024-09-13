Разработчики Google DeepMind научили робота завязывать шнурки

Специалистам из Google DeepMind удалось научить робота завязывать шнурки. Также под их опытным руководством робот овладел и другими навыками, требующими ловкости и сноровки.

Например, робот освоил подвешивание рубашек и даже научился справляться с такой сложной задачей, как ремонт других роботов.

Все эти успехи были достигнуты благодаря возможностям обучающей платформы под названием ALOHA Unleashed и программе моделирования DemoStart, особенность которой в том, что она дает роботам возможность обучаться в процессе наблюдения за действиями людей.

Ранее сообщалось о том, что голосовой помощник робот Светлана теперь помогает жителям Подмосковья отменить запись на прием к врачу.