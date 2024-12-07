РИА Новости: вероятность полного исчезновения льда в Арктике равна нулю

По словам эксперта по вопросам климата Алексея Кокорина, вероятность того, что осенью через два года, а также ряда следующих лет в Северном Ледовитом океане исчезнет лед, составляет всего 3%. Об этом сообщило РИА Новости.

Он подчеркнул, что вероятность полного исчезновения льда в Арктике равна нулю.

Напомним, что ранее исследователи Гётеборгского университета заявили о том, что имеется риск, что ледяной покров в Арктике на фоне изменения погодных условий полностью растает в летний сезон до 2030 года.

По мнению эксперта, это довольно гипотетическое построение. В одном из докладов Росгидромета об изменениях климата двухлетней давности такая вероятность оценивалась в 5%, но для 30-х годов.

Ранее сообщалось, что в Арктике исчез остров Месяцева площадью 53 гектара.