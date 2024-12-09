«Роскосмос» гарантированно пообещал аналог Starlink в России к 2030 году

К 2030 году Россия планирует запустить собственную систему спутникового интернета, аналогичную американскому Starlink. Такое заявление сделал генеральный директор «Роскосмоса» Юрий Борисов в беседе с РБК.

«2030 год — гарантированно. Может быть, 2028-2029», — заявил руководитель.

Борисов напомнил, что разработка низко- и среднеорбитальных интернет-спутников ведется совместно с компанией «Бюро 1440». По его мнению, в вопросе создания таких спутниковых группировок важно уделять внимание не только срокам запуска, но и качеству услуг, которые будут иметь значение для экономики, обороны и безопасности страны.

Ранее «Роскосмос» показал снимок накрывшего Москву снежного циклона.