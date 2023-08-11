Роскосмос назвал сроки запуска космических миссий «Луна-26», «Луна-27» и «Луна-28»
Фото: [Егор Алеев / ТАСС]
Россия намерена расширять свое освоение космического пространства, в частности ближайшего с Земле небесного тела, Луны, сообщил журналистам глава госкорпорации Роскосмос Юрий Борисов.
В беседе с ТАСС он проинформировал, что к 2027 году планируется запустить аппарат «Луна-26», «Луна-27» стартует в 2028 году, а полет аппарата «Луна-28» намечен на 2030-й или чуть позже.
«2027 год — это «Луна-26», 2028-й — «Луна-27», в 2030-м или после 2030-го — «Луна-28». <...> После этого с коллегами из Китая будем переходить к новой фазе — возможности пилотируемого посещения Луны и строительства лунной базы», — рассказал Борисов.
Со слов главы Роскосмоса, программа освоения Луны довольно длительная и важная с научной точки зрения. Также Борисов выразил надежду, что к данной российской космической инициативе присоединятся многие другие страны.
Ранее стало известно, что в ночь на пятницу, 11 августа, российская станция «Луна-25» впервые за 50 лет отправилась к Луне с космодрома «Восточный».