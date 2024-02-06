«Рособоронэкспорт»: РФ в этом году выведет на мировой рынок новое оружие

Новейшие образцы вооружения, военной техники и БПЛА получат разрешение на экспорт в текущем году. Соответствующее заявление сделал гендиректор «Рособоронэкспорта» Александр Михеев в беседе с информационным агентством РИА Новости .

Сообщается, что в 2023 году разрешительные документы на зарубежные поставки получили порядка 30 образцов продуктов с военным назначением. Уточняется, что в этот список входят, в том числе и средства связи, боеприпасы, системы прицеливания и военная техника.

Гендиректор сообщил также, в этом году ожидается, что отечественные предприятия активизируют оформление таких документов для новых разработок, в том числе и в сегменте беспилотников. Он подчеркнул, что оружейный рынок демонстрирует высокий спрос на продукцию производства РФ, в особенности после ее модернизации.

Он также заявил, что комплекс автономного необитаемого подводного аппарата «Клавесин-1РЭ» после показа на Международном военно-морском салоне в Кронштадте вызвал интерес у большого количества зарубежных заказчиков, с которыми уже ведутся консультации по вопросам приобретения.

В ходе выставки World Defense Show 2024, разработка в первый раз представляется зарубежному зрителю и она должна заинтересовать государства, расположенные возле морей, заключил Михеев.

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