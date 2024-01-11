Медведев предупредил ВСУ о возможности использования ядерного оружия

Заместитель председателя Совета безопасности Российской Федерации Дмитрий Медведев заявил о том, что попытки уничтожения западными ракетами пусковых установок России со стороны Киева могут послужить причиной для применения Россией ядерного оружия. Об этом политик написал на личной странице в одной из социальных сетей.

Данное заявление было сделано на основе информации, поступившей из украинской и западной прессы, где украинские военные высказали намерение использовать ракеты большой дальности, переданные им Западом, для уничтожения российских пусковых установок на всей территории страны.

Медведев подчеркнул, что такие действия со стороны Украины могут создать серьезные последствия и спровоцировать ответное применение ядерного оружия, сославшись на пункт о ядерном сдерживании в государственной политике. Он также отреагировал на заявления украинских военных, которые выразили необходимость противостоять России с использованием ракетных систем большой дальности.

Российские военные эксперты и политики ранее подчеркивали тот факт, что подобные заявления украинской стороны свидетельствуют о бессилии и отсутствии серьезных вариантов для возможности взять реванш или улучшить положение на фронте.

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