«Роскосмос» показал с орбиты циклон, побивший 146-летний рекорд осадков в Москве
«Роскосмос»: спутники засняли как выглядела из космоса непогода над столицей
Госкорпорация «Роскосмос» поделилась уникальным видеоматериалом, демонстрирующим циклон, который обрушил на Москву рекордное количество осадков. Ролик был опубликован в официальном телеграм-канале организации, пишет РИА Новости.
В описании к видео отмечается, что сегодняшний день стал самым дождливым 21 июля за всю историю метеорологических наблюдений, начиная с 1879 года. Спутники «Электро-Л» и «Арктика-М» зафиксировали, как выглядела непогода над столицей из космоса.
Подтверждение рекордных показателей дала главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова. По ее данным, в некоторых районах московского региона количество выпавших осадков стало историческим максимумом за всю историю наблюдений.
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