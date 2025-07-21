«Роскосмос» показал с орбиты циклон, побивший 146-летний рекорд осадков в Москве

Госкорпорация «Роскосмос» поделилась уникальным видеоматериалом, демонстрирующим циклон, который обрушил на Москву рекордное количество осадков. Ролик был опубликован в официальном телеграм-канале организации, пишет РИА Новости .

В описании к видео отмечается, что сегодняшний день стал самым дождливым 21 июля за всю историю метеорологических наблюдений, начиная с 1879 года. Спутники «Электро-Л» и «Арктика-М» зафиксировали, как выглядела непогода над столицей из космоса.

Подтверждение рекордных показателей дала главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова. По ее данным, в некоторых районах московского региона количество выпавших осадков стало историческим максимумом за всю историю наблюдений.

Ранее сообщалось, что археологи сделали уникальную находку периода медного века.