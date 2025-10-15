Космонавты Роскосмоса впервые в мире озвучили тифлокомментарий с борта МКС

Космонавты Роскосмоса Сергей Рыжиков, Алексей Зубрицкий и Олег Платонов в Международный день белой трости, который отмечается 15 октября, впервые в мире выступили в роли тифлокомментаторов и описали виды планеты с орбиты, находясь на Международной космической станции (МКС). Тифлокомментирование представляет собой методику, которая делает визуальную информацию доступной для людей с ограничениями по зрению.

По данным ФГИС ФРИ, в Москве проживают более 14 тыс. инвалидов по зрению, в Подмосковье — около 10 тыс. Тифлокомментарий позволяет незрячим и слабовидящим людям «увидеть» планету, космонавты поделились наблюдениями с учетом высокой скорости движения МКС, что существенно влияет на динамику пейзажа.

«Земля с высоты 400 км кажется очень хрупкой. Когда смотришь на нее через иллюминатор, хочется этот мир сохранить — все, что с нами было, все, что мы любим, все, ради чего мы трудимся», — отметил Герой России, космонавт Роскосмоса Сергей Рыжиков.

По его словам, для них важно сделать так, чтобы космос перестал быть чем-то далеким и недоступным.

Российские космонавты прошли специальный тренинг по навыкам тифлокомментирования, чтобы точно и лаконично передать свои впечатления. Текст для них подготовили специалисты программы «Особый взгляд» Фонда «Искусство, наука и спорт», который более 10 лет занимается развитием доступной среды и социокультурной инклюзией на федеральном уровне совместно со специалистами Роскосмоса.

До конца этого года будет выпущена серия роликов с тифлокомментариями. В них космонавты расскажут о старте ракеты с космодрома Байконур и о том, как выглядит один из модулей МКС. Записи разместят на портале «Особый взгляд».

