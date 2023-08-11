Российская станция «Луна-25» впервые за 50 лет отправилась к Луне с космодрома «Восточный»

Сегодня в России, по сути, произошло поистине эпохальное событие — Россия на деле доказала свое полномасштабное возвращение на Луну.

Как информирует госкорпорация Роскосмос, впервые с советских времен с космодрома «Восточный» на естественный спутник Земли запущена ракета-носитель «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат». На борту ракеты автоматическая станция «Луна-25».

«Станции предстоит отработать технологию мягкой посадки, взять и проанализировать грунт, а также изучить верхний слой реголита поверхности в районе Южного полюса нашего спутника, а также лунной экзосферы», - пояснили в госкорпорации.

Ранее сообщалось, что грузовик «Прогресс» МС-22 увел МКС от столкновения с космическим мусором, подняв ее орбиту на полкилометра.