Российские ученые придумали, как заменить анализ крови измерением пота

В Новосибирске разработали уникальный прибор, который позволяет определять уровень сахара в крови без традиционного прокола пальца, сообщила «Российская газета» со ссылкой на пресс-службу Новосибирского государственного технического университета.

Устройство состоит из графенового сенсора, измерительной схемы и микроконтроллера. Чтобы провести анализ, достаточно наклеить прибор на спину — через несколько минут он выдаст точные показатели глюкозы.

Программное обеспечение (ПО) для новинки написал аспирант Александр Каштанов. Его разработка уже получила свидетельство о государственной регистрации. Благодаря алгоритмам прибор способен считывать данные даже в спокойном состоянии человека, что делает его особенно удобным для постоянного мониторинга.

Главное преимущество метода — полная безболезненность. Людям с диабетом больше не придется терпеть ежедневные уколы. Устройство анализирует состав пота, который отражает уровень глюкозы в крови. Это безопасно, просто и не требует специальных навыков.

Планируется, что первый готовый образец прибора появится уже в этом году. После завершения испытаний разработчики надеются запустить массовое производство. Если все пойдет по плану, новосибирский сенсор может стать настоящим прорывом в лечении диабета и существенно облегчить жизнь миллионам людей.

