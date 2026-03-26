Российские ученые разрабатывают защиту от радиации для космических миссий

Объединенный институт ядерных исследований (ОИЯИ) в Дубне ведет разработки, которые в будущем могут сделать возможными длительные межпланетные экспедиции, пишет интернет-журнал Ferra. Главное препятствие для таких миссий — радиационное воздействие. Оно ограничивает пребывание человека в космосе 300-400 сутками.

По словам директора ОИЯИ Григория Трубникова, ученые работают над двумя направлениями: создание эффективной защиты для жилых отсеков космических кораблей и разработка препаратов, способных восстанавливать повреждённую радиацией ДНК.

Институт проводит эксперименты на Международной космической станции и других космических аппаратах. В исследованиях участвуют Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА), Российская академия наук (РАН), а также космические агентства Японии, Европы и NASA.

В 2025 году ОИЯИ готовил мышей для запуска на биоспутнике «Бион-М» — это позволит изучить влияние реального космического излучения на живые организмы.

Одна из важных задач — оценка когнитивных изменений у животных после возвращения с орбиты. Радиация губительна не только для внутренних органов, но и для когнитивных функций человека. Понимание этих процессов поможет разработать методы защиты и реабилитации.

Ученые ОИЯИ также изучают влияние излучения на биологические объекты на Земле, используя ускорители и нейтронные генераторы. Один из таких генераторов, созданный в Дубне, уже работает на марсоходе Curiosity, помогая анализировать состав грунта Красной планеты.

Сотрудничество с ведущими мировыми центрами и разносторонние исследования дают надежду на то, что в будущем человек сможет отправляться к дальним планетам, не опасаясь необратимых последствий космической радиации.

