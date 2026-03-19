В России создали магнитные материалы, не уступающие зарубежным аналогам

Исследователи Новосибирского государственного технического университета (НГТУ) разработали марганец-цинковые ферриты — материалы, которые по своим свойствам не уступают лучшим иностранным образцам, сообщил ТАСС.

Эти ферриты представляют собой керамику с особыми магнитными характеристиками. В их состав входят оксиды железа, марганца и цинка. Применять их планируют в радиоэлектронной аппаратуре, трансформаторах и импульсных блоках питания, где они нужны для преобразования энергии и подавления помех.

Одно из главных преимуществ новой разработки — возможность создавать детали самых разных форм при относительно низкой стоимости. Это достигается за счет массового выпуска сердечников.

Ученые НГТУ не просто повторили зарубежные образцы, а провели масштабную работу по изучению связи между составом, строением и свойствами материалов. Они разработали химический состав с учетом особенностей и несовершенств отечественного сырья, фактически решив задачу импортозамещения в этой области.

Для полноценного выпуска российских ферритов необходима собственная база компонентов. В университете предлагают сформировать техническую основу для производства отечественной функциональной керамики.

В рамках этой работы уже созданы мелкозернистые материалы, устойчивые к температурам от 25 до 180 градусов. Также ведется разработка новых плоских сердечников с рабочей частотой до двух мегагерц для компактных источников питания. Пробные партии магнитопроводов в ближайшее время будут переданы на заводы российской радиоэлектронной отрасли.

