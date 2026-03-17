Российские ученые разработали алгоритмы для спутниковой связи

Ученые Сибирского государственного университета науки и технологий (СибГУ) им. академика М. Ф. Решетнева в Красноярске разработали комплексную систему моделирования и проектирования гибридных инфокоммуникационных сетей, сообщил ТАСС. Новая технология позволит правильно распределять потоки данных между спутниками, стратосферными платформами и наземными вышками, что обеспечит покрытие связью до 99% территории России.

Разработка ведется в рамках программы Национальной технологической инициативы «Перспективные технологии для космических систем и сервисов». Исследователи уже выполнили весь комплекс запланированных работ по первому этапу, заложив основу для сквозного проектирования сетей связи нового поколения.

Одной из главных задач для создателей гибридных сетей всегда было правильное распределение потоков данных. Красноярские ученые решили ее, разработав семейство так называемых жадно-градиентных алгоритмов. Кроме того, им удалось справиться с проблемой «частотных конфликтов» между спутниками и наземными станциями.

Создание такой среды моделирования важно не только для космической отрасли, но и для формирования технологического суверенитета России в сфере телекоммуникаций. Новая разработка позволит вывести качество и надёжность связи на принципиально иной уровень.

