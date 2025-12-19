Российские ученые разработали «умную» куртку с подогревом и охлаждением

Специалисты РТУ МИРЭА представили инновационную разработку в области smart-одежды — куртку со встроенной системой терморегуляции, способную автоматически создавать индивидуальный микроклимат для владельца. Об этом сообщили в пресс-службе университета, передает «Газета.RU ».

В основе изобретения лежит «умная» ткань, созданная с применением углеродных нанотрубок. Эти микроструктуры обладают высокой теплопроводностью, что позволяет системе эффективно распределять температуру. Ключевым отличием от существующих аналогов стала 12-вольтовая архитектура питания, которая обеспечивает трехкратный прирост мощности обогрева и его равномерное распределение по всей площади изделия. При этом нагревательные элементы сохраняют гибкость, тонкость и устойчивость к многократным стиркам.

Для питания куртки используется портативный аккумулятор, скрытый в специальном кармане. От стандартного пауэрбанка ёмкостью 10 000 мАч система работает до 8 часов, а от устройства на 20 000 мАч — до 16 часов. Управление осуществляется с помощью кнопки, предлагающей пользователю три режима интенсивности подогрева.

Ученые уже создали два прототипа: один с функцией обогрева, второй — с системой охлаждения. Для работы в жарком климате или при высокой физической активности в куртку интегрированы элементы Пельтье. Эти пластины при подаче тока охлаждают одну из своих поверхностей. В связке с компактным контуром водяного охлаждения и вентиляторами они эффективно отводят излишки тепла от тела, формируя полноценный климат-контроль в одежде.

По информации разработчиков, в планах — объединение обеих систем в одной модели куртки. Они также подчеркнули высокую долговечность изделия, подтверждённую испытаниями. «Умная» ткань демонстрирует стабильность характеристик после не менее чем 40 циклов машинной стирки, что доказывает ее готовность к повседневному использованию.

В настоящее время команда работает над расширением линейки продуктов. Планируется выпуск не только курток, но и других видов одежды с подогревом, таких как жилеты и шарфы, а также портативных систем охлаждения. Параллельно ведутся разработки «умной» обуви с функцией терморегуляции, что в перспективе позволит создать комплексную систему поддержания комфорта для всего тела.

