Российские ученые создали компрессор, сжимающий газ почти без нагрева

Российские ученые из Перми совершили прорыв в области энергетики, разработав компрессор с беспрецедентным коэффициентом полезного действия (КПД) в 98%. Установка сжимает газы с минимальным нагревом, что кардинально отличает ее от традиционных систем.

Ключевое преимущество новой технологии — резкое снижение энергозатрат. В обычных компрессорах до 80% потребляемой энергии тратится впустую и преобразовывается в тепло, а их КПД редко превышает 30%.

Инновационная разработка использует принципиально иной подход: газ сжимается не механическим поршнем, а специальным масляным «поршнем», который действует с низкой скоростью. Это практически исключает паразитный нагрев.

Например, при сжатии аргона температура изменилась всего на три градуса по Цельсию, тогда как в традиционной установке аналогичный процесс вызвал бы нагрев на сотни градусов.

Технология имеет широкие перспективы применения. Компрессоры используются повсеместно — от бытовых холодильников и кондиционеров до промышленных систем и автомобильных двигателей. Новая разработка особенно актуальна для сжатия природного газа, водорода и других технических газов. На ее основе ученые уже работают над созданием высокоэффективного двигателя внешнего сгорания.

