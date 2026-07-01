Российские ученые создали тест-систему для оценки агрессивности рака молочной железы

Министерство здравоохранения России сообщило о разработке учеными Уральского государственного медицинского университета (УрГМУ) тест-системы для оценки агрессивности рака молочной железы. По данным ведомства, ПЦР-система полностью создана на отечественной компонентной базе и защищена патентом.

В Минздраве пояснили, что тест-система может применяться как для научных исследований, так и потенциально в клинической практике. Она улавливает даже незначительные изменения активности генов, а результаты остаются стабильными при повторных анализах. Принцип работы основан на анализе активности гена mTOR, связанного с ростом и агрессивностью опухоли. Одновременно исследуются два «гена-эталона» — TBP и RPLP0, активность которых обычно остается неизменной. Это повышает точность диагностики.

С помощью ПЦР в реальном времени тест-система анализирует генетический материал и определяет уровень активности нужных генов. Ранее главный онколог Минздрава РФ Андрей Каприн отмечал, что рак молочной железы является одним из самых распространенных онкологических заболеваний у женщин. Новая разработка, как надеются ученые, позволит улучшить раннюю диагностику и выбор тактики лечения.

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