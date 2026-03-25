Российские ученые спрогнозировали новое обрушение ледника Колка, из-за которого погиб Бодров

Географы Института географии Российской академии наук (РАН) представили тревожный прогноз: ледник Колка в Северной Осетии, катастрофический сход которого в 2002 году унес более ста жизней, в том числе актера и режиссера Сергея Бодрова, может обрушиться вновь. Об этом со ссылкой на результаты исследования сообщил ТАСС.

Соответствующие наблюдения провели участники совместной экспедиция Института географии РАН, Арктического и антарктического научно-исследовательского института (ААНИИ), Санкт Петербургского государственного университета (СПбГУ) и МГУ им. М. В. Ломоносова.

В исследовании отмечается, что за прошедшие годы, с 2002 года, ледник Колка, восстановился и набрал около трети своей прежней массы.

Специалисты выявили несколько факторов, повышающих риск. Так, подледниковый сток воды создает угрозу нарушения гидросети. Сам ледник движется в два-три раза быстрее, чем предполагалось ранее. Кроме того, ученые обнаружили базальный слой льда, который и определяет такие высокие скорости продвижения.

«Это создает потенциальную угрозу: когда ледник надвинется на массив мертвых льдов и начнет его сминать, произойдет нарушение подледниковой гидросети стока. Вода заполнит все полости и трещины, ледник потеряет контакт с ложем и начнет ускоренное движение», — отметили ученые.

По расчетам исследователей, через пять-шесть лет ледник упрется в массив мертвого льда, что приведет к многолетнему взаимодействию и, вероятно, к новой подвижке.

