Российский космонавт Горбунов стартовал к МКС на корабле Crew Dragon

Корабль Crew Dragon, где находится российский космонавт Александр Горбунов и его коллега из NASA Ник Хейг стартовал к Международной космической станции (МКС). .

Экипаж на Crew Dragon осуществляет миссию в рамках соглашения о перекрестных полетах «Роскосмоса» и NASA. Изначально корабль стартовал с космодрома на мысе Канаверал во Флориде. В связи с бушующим ураганом полет перенесли с 26 на 28 сентября. Согласно трансляции, экипаж Crew Dragon вылетел в сторону МКС. На борту два человека: Александр Горбунов и Ник Хейг.

Напомним, что Уильямс и Уилмор были первыми испытателями нового корабля Boeing Starliner. Они остались на МКС из-за проблем в двигателе корабля и утечки гелия, которые сделали стыковку со станцией затруднительной. Неполадки не смогли устранить, в итоге корабль в автономном режиме вернулся на Землю.

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