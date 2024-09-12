SpaceX впервые вывела туристов в открытый космос

В четверг, 12 сентября, SpaceX впервые в истории вывела в открытый космос туристов, которые не являются профессиональными космонавтами. Об этом сообщил телеграм-канал «Ньюсач/Двач».

Уточняется, что миллиардер-инвестор Джаред Айзекман и инженер SpaceX Сара Джиллис открыли люк космического корабля, чтобы по очереди оказаться в открытом космосе. Процесс потенциально опасен, поэтому их страхуют Анна Менон и Скотт Потит. Кроме того, счастливчикам не позволят «свободно парить» далеко от космического корабля Crew Dragon, а максимальная дальность полета не превысит 3,5 м. Дело в том, что скафандры туристов не обладают системой жизнеобеспечения.

Ранее сообщалось о том, что участники полета пробудут в космосе несколько дней.