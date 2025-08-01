Российский космонавт отправился на МКС в составе международного экипажа

С космодрома на мысе Канаверал в США успешно стартовал космический корабль Crew Dragon с международным экипажем на борту. Трансляция велась на сайте Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

В составе миссии Crew-11 к Международной космической станции (МКС) отправился российский космонавт Олег Платонов, американские астронавты Майкл Финк и Зина Кардман, а также японский астронавт Кимия Юи.

Запуск состоялся в 11:43 по местному времени (18:43 мск) после переноса из-за неблагоприятных погодных условий.

Этот полет стал частью программы перекрестных полетов, которая позволяет российским космонавтам летать на американских кораблях, а американским астронавтам — на российских «Союзах».

Начальник Центра подготовки космонавтов Ю. А. Гагарина Максим Харламов подтвердил, что программа сотрудничества с США продлена на 2025–2026 года. Глава Роскосмоса Дмитрий Баканов после встречи с американскими коллегами выразил готовность продлить соглашение и после 2026 года.

Стыковка с МКС запланирована на 3 августа. Экипажу предстоит шестимесячная работа на орбите, в ходе которой будут проведены десятки научных экспериментов.

Ранее сообщалось, что Роскосмос и NASA договорились эксплуатировать Международную космическую станцию (МКС) до 2028 года.