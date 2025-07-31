МКС останется на орбите до 2028 года: Россия и США договорились о продолжении сотрудничества

Роскосмос и NASA договорились о продлении эксплуатации Международной космической станции (МКС) до 2028 года. Главы ведомств обсудили дальнейшее сотрудничество, включая лунные программы и освоение дальнего космоса. Об этом сообщает ТАСС.

Россия и США подтвердили планы по совместной эксплуатации МКС как минимум до 2028 года. Переговоры между главой Роскосмоса Дмитрием Бакановым и исполняющим обязанности руководителя NASA Шоном Даффи прошли на фоне совместного запуска космической миссии.

Стороны также обсудили возможность продления работы станции до 2030 года, хотя окончательное решение по этому вопросу пока не принято. Кроме того, обсуждались совместные лунные программы и проекты по исследованию дальнего космоса.

МКС работает на орбите с 1998 года, и ее эксплуатация неоднократно продлевалась. В проекте участвуют Россия, США, Канада, Япония и страны Европейского космического агентства. Баканов пригласил Даффи на ноябрьский запуск корабля «Союз», который тот уже согласился посетить. Это первые переговоры глав космических ведомств двух стран с 2018 года.

Ранее сообщалось о том, что В NASA анонсировали возвращение астронавтов на Луну.