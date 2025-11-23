Самозванец представил поддельные документы и возглавил исследования в области наноматериалов

Университет науки и технологий Цзянсу стал жертвой громкого мошенничества. Как выяснилось, мужчина по имени Го Вэй, представившийся видным ученым, оказался лжецом с образованием уровня средней школы, который смог обойти все проверки и занять руководящую должность в вузе.

Согласно официальному заявлению учебного заведения, Го Вэй при трудоустройстве предоставил полностью сфальсифицированное резюме. Он называл себя «главным научным сотрудником», «призером национальной премии», «старшим исследователем Германской национальной академии» и заявлял о публикации 170 научных статей.

Благодаря этому впечатляющему, но вымышленному послужному списку, в 2023 году ему удалось не только устроиться в университет, но и возглавить научную группу, занимавшуюся передовыми исследованиями в области наноматериалов.

Обман раскрылся в ходе внутренней проверки. Администрация университета в срочном порядке расторгла с мошенником трудовой договор и уведомила правоохранительные органы. В официальном комментарии руководство признало недостаточную тщательность проверки документов при приеме Го Вэя на работу, пообещав усилить кадровый контроль.

