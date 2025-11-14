Скандал недели: 26-летний парень стал главным врачом без образования во Владимире

Во Владимирской области возник общественный резонанс из-за назначения 26-летнего Манучехра Шобекова исполняющим обязанности руководителя областного Центра общественного здоровья и медицинской профилактики. Решение вызвало критику со стороны медицинского сообщества и жителей региона, поскольку у нового руководителя отсутствует профильное образование, пишет Блокнот .

Назначение стало частью серии кадровых перестановок, начавшихся после ухода предыдущего главы учреждения Олега Бровцева в августе 2025 года. За несколько месяцев пост переходил между временными руководителями. В конце сентября должность заняла Елена Трушкина, однако проработала менее месяца. Уже 8 октября ее заместителем был назначен Шобеков, а спустя неделю он получил статус и. о. главного врача.

По данным портала Zebra-tv, Шобеков не имеет медицинского образования. В 2024 году он завершил обучение во владимирском филиале РАНХиГС по направлению «государственное и муниципальное управление». До перехода в медучреждение он работал в региональном министерстве образования. После волны критики контракт с ним был прекращен.

