Самую сухую пустыню в мире засыпало снегом
Самую сухую пустыню мира Атакама засыпало снегом
Фото: [pxhere.com]
В четверг, 26 июня, в чилийской пустыне Атакама выпал снег. Это феноменальное явление наблюдается впервые за последние десять лет.
Об этом со ссылкой на обсерваторию ALMA сообщает РИА Новости.
Стоит отметить, что пустыня Атаками считается самой сухой в мире.
Исследователи засняли снежный «феномен» на видео.
Тем временем газета Mercurio напомнила, что до этого метеорологи прогнозировали в этой точке Земли ливни и штормы.
Ранее сообщалось о том, что «Радиостанция Судного дня» выдала рекордные 29 странных слов за день.