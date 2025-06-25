«Радиостанция Судного дня» выдала рекордные 29 странных слов за день

Загадочная коротковолновая радиостанция УВБ-76, известная как «Радиостанция Судного дня», резко увеличила активность. Вместо привычных одного-четырех сообщений в эфир за сутки передали 29 странных слов.

Станция, работающая с 1976 года, обычно ограничивается монотонным жужжанием, но иногда транслирует закодированные послания. Радиолюбители и конспирологи считают, что эти слова могут быть связаны с глобальными событиями. Например, 23 июня прозвучали «клинок» и «мысовьюк», а на следующий день — «бобина» и «панировка». 25 июня проходит саммит НАТО, как раз с этим может быть связана очередная активность.

Было зафиксировано, что с 9:09 до 17:11 по московскому времени в эфире прозвучало 24 сообщения, где содержалось 29 слов.

«Сласть, буеропрыщ, жердь, хрякохрыч, раекокрах, мелкий, спидошлиц, нарциссовый, зацветение, кранофай, юсобоек, фондошурф, рань, въедливый, ментотреп, коржоплот, кранокарп, даяние...», — передал ряд новых слов Telegram-канал «УВБ-76 логи».

Роскомнадзор впервые прокомментировал феномен УВБ-76, заявив, что частота 4625 кГц открыта для любых радиоэлектронных средств. Однако данные о вещателе остаются засекреченными.

Ранее сообщалось, что «Радиостанция Судного дня» передала четыре слова после атаки Ирана по базе США.