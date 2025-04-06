SCMP: ученые предупредили, что на Мьянме «дрожь Земли» не закончится

В ближайшие годы в Азии возможны новые мощные землетрясения, сообщает South China Morning Post, ссылаясь на выводы специалистов из Пекинского агентства сейсмологии.

На прошлой неделе в Мьянме произошло землетрясение силой 7,7 балла по шкале Рихтера. Толчки ощущались в пяти соседних государствах, включая Таиланд. В результате этого стихийного бедствия погибли 3564 человека, ещё 5012 получили ранения.

Эксперты, проанализировавшие информацию о сейсмической активности за последние полтора столетия, выразили обеспокоенность возможностью возникновения мощных землетрясений на территории Китая и в прилегающих областях.

«В настоящее время регион может вступать в зарождающуюся фазу нового сейсмически активного периода», — цитируют журналисты издания слова команды ученых.

Ранее сообщалось, что страшные катаклизмы на 2025 год, произошедшие в азиатских странах, предсказывала Ванга.