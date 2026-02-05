Секретный ход сквозь время: что нашли археологи внутри 6000-летнего святилища в Германии

Археологи в Германии совершили удивительное открытие, обнаружив средневековый подземный тоннель, который был искусно прорублен внутри гораздо более древнего — неолитического погребального комплекса, возрастом около 6000 лет. Раскопки проводились в земле Саксония-Анхальт, недалеко от деревни Райнштедт, перед началом строительства ветрогенераторов.

Это место, по мнению исследователей, имело сакральное значение на протяжении более четырех тысячелетий. Помимо неолитических захоронений, здесь были найдены следы рва культуры Баальберг (IV век до н. э.) и возможного бронзового кургана. Средневековый тоннель, встроенный в этот древний ландшафт, поражает своей продуманностью: это узкие извилистые ходы высотой чуть более метра, с каменными ступенями у входа и участком, перекрытым двускатной кровлей.

Внутри археологи обнаружили артефакты, проливающие свет на возможное назначение ходов: подкову, фрагменты керамики и кости животных, включая скелет лисы. Скопление крупных камней у входа указывает на то, что тоннель был намеренно засыпан после использования. Ученые рассматривают две основные версии: это могло быть тайное убежище на время опасности или же пространство, имевшее особое ритуальное значение.

Эта находка — яркий пример «многослойной» истории, когда представители одной эпохи целенаправленно использовали и перестраивали памятники, оставленные их далекими предками тысячи лет назад.

