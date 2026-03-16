Солнце вышло из себя: неожиданный удар плазмой класса G3 накроет Землю в ближайшие часы

Светило преподнесло сюрприз, когда его никто не ждал. После затянувшегося почти месячного штиля на Солнце произошла мощная вспышка, и плазма уже летит к нашей планете. Об этом сообщает «РБК».

Ученым из лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН удалось зафиксировать пик события 16 марта в 15:15 по московному времени. Взрыв класса M2,8 случился в опасной близости от центра солнечного диска, а значит, удар придется точно в цель. Картину довершил выброшенный протуберанец, который только увеличил массу газа, несущегося к Земле.

Это редкий случай так называемого фронтального удара, когда планета принимает на себя центральную часть плазменного облака. Последний раз нечто подобное переживали в январе, но тогда буря была гораздо мощнее. Скорость плазмы пока уточняют, но, по предварительным прогнозам, она достигнет земной орбиты уже в середине дня в среду.

Специалисты готовятся к самой сильной геомагнитной буре за последние два месяца — ей предварительно присвоили уровень G3. Это значит, что возможны перебои со связью и полярные сияния даже в средних широтах. Данные о траектории выброса еще уточняются, но ученые советуют метеозависимым людям готовиться к ухудшению самочувствия.

