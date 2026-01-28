Школьница обнаружила уникальный метеорит возрастом 4,5 млрд лет

Девятилетняя жительница Уэльса Ариана Черч во время прогулки по пляжу сделала уникальную находку — железный метеорит, возраст которого оценивается в 4,5 миллиарда лет. Этот космический объект старше самой Земли. Об этом пишет Daily Mail.

Девочка гуляла у пирса Пенарт с семьей, когда заметила необычно тяжелый камень. Его вес и структура показались ей странными, и она решила взять находку с собой. Сначала семья попыталась определить происхождение камня через интернет, но отнеслась к результатам с недоверием. Только после консультации с геологом и лабораторного анализа выяснилось, что это редчайший железный метеорит, сформировавшийся в эпоху зарождения Солнечной системы.

При разрезании образца внутри обнаружились характерные металлические структуры и древние кристаллы. Ученые объяснили, что такие объекты являются фрагментами протопланетного вещества, из которого впоследствии образовались планеты. Ариана, ставшая местной знаменитостью, подготовила для одноклассников рассказ о своей находке. Метеорит она решила оставить у себя как личное сокровище и напоминание о том, что самые невероятные открытия могут ждать где угодно — даже во время обычной прогулки по пляжу.

