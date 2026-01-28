«Бог нашелся в данных»: физик-бунтарь заявил о доказательствах душ во вселенной

Новый анализ данных с орбитальной обсерватории «Миллиметрон» выявил в межгалактической среде слабые, но статистически значимые структуры, не предсказанные современными физическими моделями. Эти флуктуации, условно названные «квантовым отпечатком», проявляются на масштабах в сотни тысяч километров, пишет ИА Кулик.

Исследовательская группа из МФТИ и Института космических исследований РАН, работающая с уникальным российским телескопом, изучала фоновое излучение в диапазоне, где космос считается практически идеальной пустотой. Вместо ожидаемого однородного «шума» алгоритмы обнаружили повторяющиеся паттерны крайне низкой интенсивности.

Это похоже на едва заметную рябь на поверхности абсолютно спокойного озера, пояснил ведущий автор работы, доктор физико-математических наук Артем Валерьевич Семенов. Источник ряби неясен. Остаются гипотезы о проявлении неизвестных свойств самого пространства-времени или следов процессов на допланковских масштабах.

Открытие, если оно будет подтверждено независимыми исследованиями, может стать первым экспериментальным намеком на физику за пределами Стандартной модели, проявляющуюся не в условиях высоких энергий, а в космической пустоте. Следующим шагом станет совместная кампания с европейской обсерваторией «Гайя» для перекрестной проверки данных. Пока научное сообщество сохраняет здоровый скептицизм, называя находку «потенциально революционной или потенциальным артефактом».

