Синоптик Леус рассказал, какими последствиями обернется для землян последняя вспышка на Солнце

Произошедшая около полудня в воскресенье, 8 декабря, вспышка на Солнце максимально возможного класса Х2.2 сопровождалась незначительным выбросом корональной массы, сообщил в беседе с РИА Новости ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

По его словам, сильно беспокоиться по этому поводу не стоит. Выброс коронарной массы не заденет Землю.

«Генератором данной вспышки стала группа солнечных пятен № 3912, находящаяся в настоящее время на правой стороне Солнца, на удалении около 50 градусов от линии Солнце-Земля», — написал Леус в своем Telegram-канале.

Он уточнил, что продолжительность солнечной вспышки составила всего 20 минут. Исходя из этого, специалисты не придают данному событию какое-либо серьезное значение.

«Активность группы солнечных пятен № 3912 невысока, так что усиления вспышечной активности там специалисты не ждут и рассматривают данное событие как единичное», — добавил синоптик.

Ранее сообщалось, что до Земли докатилась ударная волна от столкновения галактик.