Слабое место «всевидящего ока»: за что в бою первыми стараются сбить самолеты ДРЛО

Самолеты дальнего радиолокационного обнаружения (ДРЛО), известные также как AWACS, остаются одними из самых ценных и уязвимых целей на современном поле боя. За их уничтожение командование готово на самые высокие награды, включая «Золотую Звезду» Героя.

Эти воздушные командные пункты, такие как российский А-50 или американский E-3 Sentry, служат «глазами и ушами» всей группировки. Поднятая на высоту радиолокационная станция позволяет контролировать воздушное, наземное и морское пространство в радиусе 400–650 км, обнаруживая цели, невидимые для наземных систем из-за радиогоризонта.

Ключевые функции самолетов ДРЛО:

· Загоризонтное обнаружение: Выявление воздушных, морских и наземных целей на огромных дистанциях. · Ситуационная осведомленность: Формирование целостной картины бо́я и отслеживание до 300 целей одновременно. · Координация и управление: Наведение истребителей, целеуказание для ракетных комплексов и артиллерии, предотвращение дружественного огня.

Их высокая ценность делает ДРЛО приоритетной целью. За время СВО Россия, по разным данным, потеряла несколько машин А-50/А-50У. Уязвимость этих гигантов проявляется при ошибках планирования миссий или в результате воздушных засад с использованием дальнобойных ракет, как в случае с украинским комплексом С-200.

Будущее класса связано с интеграцией беспилотников: «рой» дронов с радарами может расширить зону контроля и снизить риски для пилотируемых самолетов-разведчиков.

Ранее сообщалось, что британский разведчик RC-135W нарушил порядок в небе над Черным морем.