Британский самолет-шпион над Черным морем: маневр создал помехи гражданскому лайнеру

Британский самолет-разведчик RC-135W Rivet Joint провел разведку над Черным морем в зоне, где управление воздушным движением осуществляет Россия. Его действия, осуществленные без согласования, вынудили пассажирский лайнер авиакомпании «Победа» совершить экстренный маневр. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.

Британский разведывательный самолет Boeing RC-135W Rivet Joint выполнил полет над нейтральными водами Черного моря, собрав данные, предположительно, для украинских вооруженных сил. Ключевой деталью инцидента стало то, что экипаж воздушного судна не запросил разрешения на вход в сектор, где диспетчерское обслуживание предоставляют российские специалисты. Такие действия расцениваются как прямое нарушение установленных процедур использования воздушного пространства.

Присутствие самолета-разведчика создало реальную помеху для гражданской авиации. Пассажирский рейс авиакомпании «Победа», следовавший по маршруту Стамбул — Москва (Внуково), был вынужден экстренно набрать дополнительную высоту в 300 метров для обеспечения безопасности. Этот маневр подчеркивает потенциальные риски, которые подобные несогласованные действия военных создают для международных воздушных трасс.

RC-135W Rivet Joint — это специализированная платформа радиоэлектронной и сигнальной разведки, способная перехватывать радиопереговоры и определять координаты источников излучения.

