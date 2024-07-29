Смерть близких провоцирует старение на клеточном уровне

В ходе длительного исследования американские ученые выявили связь между утратой родных и ускорением процессов старения в клетках их родственников, сообщает ТАСС .

Американские биологи длительное время наблюдали за множеством жителей США, которые столкнулись с утратой родных и близких. В ходе исследования было установлено, что смерть близкого человека провоцирует процессы старения в клетках. Это проявляется в изменениях структуры эпигенетических меток в их ДНК.

Профессор Колумбийского университета Эллисон Айелло отметила, что таких исследований в мире проводится очень немного. Проведенные ее группой исследователей наблюдения позволили точно установить связь между переживанием утраты родных и близких и ускорением старения у более чем 20 тыс. жителей США независимо от возраста наблюдаемых.

Биологи изучали организмы людей, которым на момент начала исследования в 1994–1995 годах было от 12 до 19 лет. В дальнейшем ученые регулярно опрашивали наблюдаемых и проводили комплексный анализ их здоровья. За прошедшие годы около 40% испытуемых столкнулись с утратой близких людей, и это позволило научной группе сравнить показатели их анализов результатами тех, кто не пережил утрату.

Результаты исследования показали, что потеря близкого человека существенным образом повлияла на старение клеток, при этом процесс ускорился примерно одинаково у тех, кто пережил утрату в возрасте 30-40 лет, и тех, кто столкнулся с этим в более раннем возрасте.

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