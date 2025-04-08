СМИ: NASA так и не сможет отправить астронавтов на Марс через пять лет

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) не сможет организовать пилотируемый полет на Марс в ближайшие пять лет. Об этом со ссылкой на исполняющую обязанности директора агентства Джанет Петро сообщило издание Politico.

По словам Петро, миссия на Марс сопряжена со множеством опасностей, о которых NASA пока имеет недостаточной информации.

«С кем бы я ни говорила, никто не думает, что это хотя бы возможно или реализуемо», — отметила она.

Эксперты в области космонавтики разделяют скептицизм относительно сроков успешного запуска. Экс-астронавт NASA Хосе Эрнандес считает, что реальный полет на Марс может стать возможным не ранее чем через 15 лет.

В свою очередь глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев предложил американскому предпринимателю и основателю компании Space X Илону Маску рассмотреть возможность совместной миссии России и США на Красную планету в 2029 году.

Маск ранее объявил о намерении отправить космический корабль с роботом Optimus на Марс в конце 2026 года. В апреле 2024 года он заявил, что для колонизации планеты потребуется до 1 млн человек и несколько миллионов тонн грузов. Замысел Маска может быть реализован с использованием ракеты Starship 3.

Ранее сообщалось, что экипаж Crew Dragon с российский космонавтом Александром Горбуновым завершил космическую миссию.