Космический корабль «Союз МС-26», на борту которого находится российско-американская команда, успешно причалил к Международной космической станции (МКС) по ускоренной траектории. Стыковка произошла с модулем «Рассвет», трансляцию процесса вел «Роскосмос».

Корабль «Союз МС-26» причалил к «Рассвету» в 22:32 по московскому времени, после старта с космодрома Байконур, который состоялся в 19:23.

В команде находятся космонавты Алексей Овчинин и Иван Вагнер от «Роскосмоса», а также астронавт NASA Дональд Петтит.

Ракета «Союз-2.1а» успешно выполнила свой запуск, а «Союз МС-26» отделился от третьей ступени ракеты в 19:32 и направился к МКС.

Полет осуществлялся по сверхбыстрому двухвитковому режиму сближения и занял около трех часов и 10 минут.

По информации «Роскосмоса», корабль пробудет на орбите 202 дня и доставит на станцию около 130 кг полезных грузов, включая оборудование для научных исследований и личные вещи космонавтов.

Ранее сообщалось, что Пентагон смоделирует последствия ядерного взрыва на Восточную Европу и Россию.