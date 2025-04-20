Ученые РАН предупредили о магнитных бурях из-за корональной дыры на Солнце

В ближайшее время на нашей планете ожидается ряд магнитных возмущений, вызванных корональной дырой на Солнце, о чем проинформировали специалисты Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований и Института солнечно-земной физики Российской академии наук (ИКИ и ИСЗФ РАН).

Корональная дыра — это область на поверхности Солнца, где магнитное поле не замкнуто и выходит в космос. Через эти области горячий газ из солнечной короны попадает в межпланетное пространство. В этих местах яркое свечение исчезает, и образуются тёмные участки.

Основная особенность корональных дыр — они ускоряют поток частиц, испускаемых Солнцем, в окружающем пространстве.

По прогнозам, магнитная буря придет в Россию уже в наступающий понедельник, 21 апреля, около 21:00 по московскому времени.

По предварительным данным, в ближайшие семь дней также ожидаются магнитные возмущения. В частности, 22, 23 и 24 апреля прогнозируется активность уровня G1 и G2 соответственно.

Во вторник и четверг ожидается слабая магнитная буря, а в среду — средней силы. Начало бури прогнозируется во вторник, ближе к вечеру, около 18:00 по московскому времени.

«Пик магнитных бурь смещен с понедельника на вторник. В остальном все в силе. Бури ожидаются от слабых до средних», — говорится в сообщении ИКИ и ИСЗФ РАН.

По информации, предоставленной учеными, причиной ухудшения прогноза является наличие большой корональной дыры, которая генерирует интенсивный солнечный ветер. Однако, по словам экспертов, магнитные бури не должны продолжаться более трех дней, хотя в прошлом корональные дыры иногда вызывали их на более длительный срок.

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