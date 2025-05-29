Лондонская технологическая компания Builder.ai, обещавшая революцию в разработке программного обеспечения (ПО) с помощью искусственного интеллекта, подала заявление о защите от банкротства, пишет портал The Register

Из-за ареста активов кредитором, компанией Viola Credit, будущее Builder.ai в пяти странах мира остается неизвестным и может лишить сотни людей рабочих мест.

Основанная в 2015 году, Builder.ai приобрела репутацию одного из наиболее многообещающих стартапов на рынке, заявляя о возможности создавать программные продукты без написания кода при помощи искусственного интеллекта.

В 2019 году журналисты The Wall Street Journal (WSJ) разоблачили, что большую часть программ разработки выполняли специалисты из Индии, а не искусственный интеллект (ИИ), как обещали создатели.

Все семь лет около 700 индийских IT-специалистов выдавали себя за нейросеть Natasha. Builder.ai предлагал клиентам собрать любое приложение на конструкторе, выбрать шаблон и указать нужные функции, после чего Natasha выдавала готовый продукт. На самом деле, запрос приходил в офис, где сотни индусов писали код вручную.

Несмотря на это, компания привлекла более $440 млн инвестиций от крупных инвесторов, включая Microsoft и Суверенный инвестиционный фонд Катара, и достигла статуса «единорога» с рыночной капитализацией более $1 млрд.

Однако уже в феврале 2025 года в Builder.ai произошла смена руководства — новая команда заявила, что основные трудности возникли из-за неэффективного финансового планирования.

В мае Viola Credit наложила арест на активы компании на сумму $37 млн. Этот шаг парализовал деятельность Builder.ai в Великобритании, США, ОАЭ, Сингапуре и Индии.

Ранее президент РФ Владимир Путин призвал ограничить поставки упаковочных материалов типа «ТетраПак» из Индии и Китая.