Созданный учеными вирус может избавить от ВИЧ

Ученые из Центра исследований инфекционных заболеваний (CIDR) при Университете Джорджа Мейсона и Национального центра исследований приматов Тулейна смогли создать вирусную частицу, которая может уничтожить ВИЧ, сообщает Рен ТВ со ссылкой на публикацию в журнале Gene Therapy.

В публикации поясняется, что созданная частица может взаимодействовать с определенным белком, который содержится в зараженных клетках, и стимулировать иммунный ответ на ВИЧ.

Исследователи в течение двух лет вводили частицу обезьяне, инфицированной ВИЧ, и смогли добиться неопределяемого уровня вируса у нее.

Данное открытие может стать революцией в вопросах лечения вируса иммунодефицита человека, однако предстоят еще годы работы.

Ранее сообщалось, что две жительницы Бразилии стали первыми в мире жертвами новой лихорадки Оропуш, которая была открыта еще 64 года назад.