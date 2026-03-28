Спасатели, работавшие на месте теракта 11 сентября в США, имеют повышенный риск рака легких

Масштабное исследование, охватившее более 12 тыс. человек и длившееся с июля 2012 года по 2023 год, показало тревожную закономерность: у спасателей, работавших на месте обрушения башен-близнецов в Нью-Йорке 11 сентября 2001 года, риск развития рака легких оказался в 2,9 раза выше по сравнению с теми, кто не подвергался такому воздействию. Об этом со ссылкой на соответствующее исследование сообщил портал innovanews.ru.

Главными врагами здоровья ученые называют камни, бетонную пыль, едкий дым, химикаты и даже запахи канализации, которыми были насыщены завалы. Особенно высок риск у тех, кто работал без средств защиты.

Исследователи учли такие факторы, как возраст, пол и курение, но связь прослеживается именно с работой на месте трагедии.

Впервые удалось напрямую связать степень воздействия токсинов с развитием рака легких. У рака легких длительный латентный период, что раньше затрудняло выявление такой связи. Открытие меняет подход к доказательной базе и подтверждает канцерогенный эффект химически агрессивной пыли.

Однако у исследования есть важные ограничения: оценка степени воздействия основана на субъективных воспоминаниях самих спасателей. Отсутствуют объективные биомаркеры, которые могли бы подтвердить дозу полученных токсинов.

Также ученые не учли все факторы образа жизни, которые могли повлиять на результаты. Поэтому причинно-следственная связь на сегодняшний день остается на уровне сильной корреляции, а не доказанного факта.

Корреляция показывает взаимосвязь между двумя переменными. Причинно-следственная связь предполагает, что изменение одной переменной вызывает изменение другой. Чтобы перейти от корреляции к причине, необходима объективная количественная оценка — измерение силы и направления взаимосвязи, доказательство того, что она не случайна.

В случае со спасателями башен-близнецов статистические методы (корреляционный и регрессионный анализ) позволили установить сильную связь между работой на завалах и последующим раком. Но без объективных биомаркеров и полного учета всех влияющих факторов говорить о доказанной причинности пока рано.

Тем не менее, это исследование дает мощный импульс для дальнейшего изучения и, что важнее, для реальной помощи людям, которые рисковали жизнью, спасая других.

