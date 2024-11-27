Специалисты NASA нашли под толщей льда секретный город проекта «Ледяной червь»

Исследователи NASA случайно обнаружили заброшенную подземную военную базу, которая не использовалась более полувека. Об этом сообщил сайт NASA Earth Observatory.

Научный самолет NASA, оснащенный уникальным радаром, выполнял полеты над снежными просторами северной Гренландии, находясь на расстоянии 240 километров от космической станции Питуффик.

Ученые стремились исследовать толщу Гренландского ледяного щита и неожиданно обнаружили сеть тоннелей, скрытых под снежным и ледяным покровом на глубине 30 метров.

Как оказалось, радар сумел выявить остатки «Лагеря века» — арктической военной станции США, строительство которой началось в конце 1950-х годов в рамках секретного проекта «Ледяной червь».

Это сооружение представляло собой обширный подземный комплекс, функционирующий от атомного реактора, и предполагалось, что он, наряду с другими арктическими базами, сможет выдержать ядерный удар. В 1967 году проект «Ледяной червь» был закрыт, и «Лагерь века» полностью оказался под ледяным покровом.

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