Стало известно, что скрывал Пентагон под видом НЛО

Минобороны США по поручению конгресса провело расследование, в результате которого выяснилось, что Пентагон скрывал реальные разработки оружия под видом о существовании неопознанных летающих объектах (НЛО), передает американская газета The Wall Street Journal.

Сотрудники военного ведомства переживают из-за того, что программы будут рассекречены, и местные жители узнают, как выглядит испытательный полет, например, истребителя-невидимки F-117.

В Пентагоне считают, что лучше, чтобы они верили, что он прилетел с Андромеды.

Ранее сообщалось о том, что десятки горящих НЛО увидели в ночном небе жители столицы Казахстана.