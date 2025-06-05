Десятки горящих НЛО увидели в ночном небе жители столицы Казахстана

В небе над столицей Казахстана Астаной наблюдают неизвестные оптические эффекты. Некоторые очевидцы заявляют, что это могут быть горящие неопознанные летающие объекты. Об этом в своем телеграм-канале сообщило новостное издание Tengrinews.kz.

Ранее уже сообщалось, что в ночном небе над Казахстаном увидели горящие искры, которые заметны в различных секторах ночного неба. По утверждению СМИ, жители Астаны стали звонить в редакцию и отправлять по электронке большое количество отснятого материала. При этом многие люди видят по разному причины наблюдаемых оптических явлений.

«Версии разные: от комет — до инопланетян», — указали журналисты.

Они добавили, что в свое время, когда при очередном запуске в США взорвался космический корабль Starship, запущенный компанией Илона Маска, то в небе наблюдалось нечто похожее.

Ранее американские СМИ сообщили, что представители ЦРУ рассекретили документ, в котором описывается предполагаемое нападение инопланетян на советских солдат. В документе говорится, будто корабль с инопланетянами пролетал над военной базой СССР. Советские солдаты сбили неопознанный объект. После падения инопланетного корабля из-под его обломков начали выбираться пришельцы. Очевидец происшедшего рассказывал, будто они слились воедино и озарились ярким светом. Советские солдаты, за исключением двух человек, превратились в каменные столбы.