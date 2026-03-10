Стало известно о скором падении спутника NASA на Землю

Один из спутников Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) сойдет с орбиты и войдет в атмосферу Земли 11 марта, сообщило издание Naked Science. Речь идет об аппарате Van Allen Probe A весом около 600 кг.

Этот спутник был запущен вместе с близнецом Van Allen Probe B в августе 2012 года для изучения радиационных поясов нашей планеты. Изначально миссия планировалась на два года, но проработала до 2019-го.

Ученые ожидали, что спутники останутся на орбите до 2034 года, однако повышенная солнечная активность расширила верхние слои атмосферы, из-за чего торможение аппаратов усилилось. Это и привело к досрочному возвращению Probe A.

При вхождении в плотные слои атмосферы большая часть спутника сгорит. Однако отдельные фрагменты могут достичь поверхности. Специалисты оценивают риск для людей как крайне низкий — около 0,02%.

Учитывая, что более 70% Земли покрыто океанами, обломки, скорее всего, упадут в воду. Точное время входа в атмосферу будет уточняться по мере поступления новых данных.

