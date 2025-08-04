Глобальное потепление перестало быть абстрактной угрозой, проявляясь в России аномальной жарой, засухами, непривычными ливнями и снегопадами в неположенное время. По мнению ученых, это ведет к размыванию границ между сезонами и кардинальному пересмотру понятия «нормальной» погоды. Климатолог Андрей Киселев подчеркивает двойственность этих изменений. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.

По его словам, наряду с очевидными рисками существуют и потенциальные выгоды. К позитивным аспектам он относит возможность выращивать новые культуры в ранее непригодных зонах, сокращение отопительного сезона с экономией ресурсов и перспективу развития Северного морского пути из-за таяния арктических льдов, что сулит рост судоходства, технологий и инфраструктуры с новыми рабочими местами.

Эксперт добавил, что тем не менее эти плюсы омрачаются серьезными негативными последствиями. Таяние льдов ускоряет деградацию вечной мерзлоты, угрожая устойчивости всей существующей инфраструктуры на севере (здания, дороги, трубопроводы) и высвобождая огромные объемы парниковых газов — CO2 и, что опаснее, метана от пробудившихся бактерий.

По его мнению, дополнительный риск создает и потенциальное обнажение старых могильников и распространение неизвестных патогенов. Итогом становится комплексный вызов для России, где потепление идет в 2,5 раза быстрее глобального. Эта уязвимость объясняется преобладанием суши над океаном: земля хуже воды аккумулирует и перераспределяет солнечное тепло, что резко усиливает температурный рост. Таким образом, окончательный баланс между выгодами и издержками климатических сдвигов для страны пока неясен, и ответ даст только время.

Ранее климатолог Кокорин объяснил холодное начало лета в России волнами Россби.