Стало известно, важен ли женщинам размер полового органа мужчины

Новое научное исследование пролило свет на эволюцию размера мужского полового органа у человека. Результаты опубликованы в научном журнале PLOS Biology.

Ученые установили, что относительно крупные размеры органа по сравнению с другими человекообразными обезьянами могли выполнять две ключевые функции: привлечение партнерш и демонстрация превосходства над потенциальными соперниками.

Важным фактором стала прямохождение: люди начали ходить на двух ногах задолго до появления одежды, что сделало эту часть тела постоянно видимой.

Для изучения предпочтений исследователи провели эксперимент. Участницам показали 343 видеоролика с трехмерными моделями мужских фигур, которые варьировались по росту, ширине плеч и размеру гениталий.

Результаты показали, что женщины в целом отдают предпочтение более высоким мужчинам с широкими плечами (V-образным торсом) и большим размером полового органа. Однако ученые подчеркивают, что это влияние имеет свой предел — сверхбольшие размеры не дают пропорционального увеличения привлекательности.

Интересно, что мужчины-участники эксперимента воспринимали более крупный орган как явный признак силы и привлекательности для противоположного пола. Исследование подтвердило, что мужчины склонны переоценивать значение этого параметра в восприятии женщин.

Кроме того, было замечено, что участники (как мужчины, так и женщины) подсознательно меньше времени разглядывали фигуры с небольшим размером гениталий и узкими плечами, что косвенно подтверждает гипотезу о демонстрации доминирования.

Ученые отмечают, что исследование имеет свои ограничения. В реальной жизни на восприятие человека огромное влияние оказывают черты лица, мимика, голос и личность. Также остаются открытыми вопросы о влиянии культурных и социальных норм на формирование предпочтений.

