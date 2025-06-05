Студент из Самары разработал уникальную программу для прокуроров

В Самарском университете им. Королева студент юридического факультета создал уникальную для России компьютерную программу, предназначенную для помощи прокурорам, следователям и судьям в обнаружении потенциальных недочетов в уголовных делах, сообщили в пресс-службе университета.

Эта программа представляет собой электронный инструмент для поэтапной проверки уже завершенного уголовного дела с целью выявления возможных ошибок и нарушений, допущенных в ходе следствия.

По словам студента кафедры уголовного процесса и криминалистики Валерия Яхункина, такая проверка обычно проводится прокурором при поступлении дела с обвинительным заключением для принятия решения о его дальнейшей передаче в суд.

Разработчик подчеркнул, что программа не выявляет ошибки автоматически, а лишь предоставляет подсказки и напоминания пользователю о возможных проблемных моментах в расследовании.

Программа написана на языке Python и совместима с компьютерами под управлением Windows. В разработке студенту помогали доцент кафедры Юлия Кувалдина и сотрудник самарской прокуратуры.

Аналогов данной программе в России пока не существует. Эта разработка обладает признаками научной новизны и направлена на повышение эффективности работы прокуроров при принятии решений по уголовным делам,отметила Кувалдина.

Она также считает, что программа может быть полезна не только прокурорам, но и руководителям следственных органов и судьям. Следователи могут использовать ее при согласовании обвинительного заключения, а судьи — при подготовке к судебному заседанию и оценке доказательств для вынесения приговора.

Разработка уже прошла успешное тестирование в различных правоохранительных и судебных органах Самарской области. В настоящее время рассматривается возможность ее применения в региональном СУСК РФ.

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