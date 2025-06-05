ФСБ выявила сотрудничество российских преподавателей с запрещенной британской организацией

Согласно заявлению Федеральной службы безопасности (ФСБ), в нескольких областях России были обнаружены преподаватели из ведущих университетов, поддерживавшие связи с британским Oxford Russia Fund*, чья деятельность признана нежелательной и представляющей угрозу национальной безопасности. Указанные случаи зафиксированы в учебных заведениях Волгоградской, Новосибирской, Челябинской и Томской областей.

ФСБ утверждает, что эти преподаватели распространяли среди студентов литературу и учебные материалы, которые продвигали идеи поддержки ЛГБТ**-сообщества и его ценностей.

По информации спецслужб, действия педагогов координировались представителями британской некоммерческой организации. Кроме того, Oxford Russia Fund, используя свою сеть контактов, мог собирать сведения о социально-экономическом и внутриполитическом положении в России, как заявили в ведомстве.

В связи с сотрудничеством с данной организацией, 15 лицам были вынесены официальные предостережения о недопустимости подобных контактов. Одна из преподавательниц была привлечена к административной ответственности в соответствии со статьей 20.33 КоАП РФ за участие в деятельности нежелательной иностранной организации.

Ранее сообщалось, что МИД России потребовал от США и Британии остановить новый цикл эскалации на Украине.

*Организация признана нежелательной на территории России.

**Движение ЛГБТ признано в РФ экстремистским и запрещено.