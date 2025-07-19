Судный день стал еще ближе: Роботы научились сами менять себе аккумулятор

Китай продемонстрировал миру робота-гуманоида, который способен самостоятельно менять аккумулятор. Об этом сообщает ТАСС. Кибернетический организм Walker S2 был разработан компанией UBTech Robotics из Шэньчжэня. Компания опубликовала видео с демонстрацией его возможностей.

В видеоролике, предоставленном производителем киборгов, мы видим, как робот без посторонней помощи направляется к зарядной станции. Он извлекает из своей груди разряженную батарею, помещает её на зарядку, а затем устанавливает новую батарею и продолжает свой путь.

Также, робот-гуманоид Walker S2 способен автономно и без помощи человека подзаряжаться от электросети, если это необходимо. А это уже самый настоящий прорыв в науке, считают в компании.

Согласно информации, предоставленной компанией, эта опция позволяет роботу функционировать непрерывно, обеспечивая себя энергией и обслуживая себя без какого-либо вмешательства человека.

В отчёте Morgan Stanley, который был опубликован в феврале этого года, говорится, что более половины компаний по всему миру, которые занимаются разработкой гуманоидных роботов, разработаны и собраны в Китае.

Ранее сообщалось, что подмосковный Щелково тестирует роботизированную технику для благоустройства парков.